Tumore al seno: il Comune di Taranto veste di rosa Palazzo di Città

Da mercoledì 4 ottobre e per tutto il mese di ottobre, Palazzo di Città sarà illuminato in rosa nell’ambito della iniziativa congiunta di ANCI ed AIRC per sostenere la campagna Nastro Rosa di ottobre 2017. La Campagna ha come obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno. Pertanto, l’amministrazione comunale ha inteso sostenere tale evento per tutto il mese di ottobre a supporto della campagna internazionale BREAST CANCER AWARENESS MONTH cui lo stesso è associato.