Distretto Urbano del Commercio: appello al Comune di Taranto da Taras in Movimento

DUC: sembrerebbe il nome di un personaggio di fantasia, si tratta invece di un acronimo che rimanda a qualcosa di concreto per il nostro territorio, si tratta dei Distretti Urbani del Commercio. Ne parla in una nota stampa il meet up Taras in Movimento. Di seguito il testo.

Per distretto urbano del commercio si intende un’area con caratteristiche omogenee del territorio e un gruppo di persone, istituzioni e aziende, pubbliche e private, che hanno come obiettivo la riqualificazione del commercio, potenziando i servizi al cittadino.

Si tratta dunque di uno strumento strategico per incentivare il commercio sul nostro territorio. La Giunta Regionale ha approvato nei mesi scorsi un protocollo di intesa con una scheda progettuale che deve essere sottoscritta da parte di tutti i Comuni che sono interessati ad un programma di sviluppo dell’attrattività commerciale attraverso la costituzione del Distretto urbano del commercio (DUC).

Il Meetup Taras In MoVimento, essendo stato già sottoscritto il protocollo di intesa tra Regione Puglia, Comune di Taranto e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, chiede all’Amministrazione Comunale attraverso un’istanza, se intende aderire al bando recentemente emanato dalla Regione Puglia presentando un progetto che abbia l’obiettivo di valorizzare il commercio attraverso il marketing territoriale, di promuovere l’attrattività del nostro territorio, le sue eccellenze turistiche ed eno-gastronomiche, di qualificare l’area urbana, contrastando l’impoverimento della rete commerciale di prossimità e dei centri storici, favorendo così la ripresa degli investimenti e dei consumi. Gli attivisti di Taras continuano a vigilare e a porre all’attenzione dei cittadini e dell’amministrazione sugli strumenti già esistenti per poter promuovere e sviluppare le vocazioni del territorio tarantino.