Ilva e inquinamento: quando il danno non è solo biologico

Studio 3A, società specializzata nella valutazione del danno e delle responsabilità sia sul piano civile sia sul piano penale, presenta un convegno sul danno ambientale approfondendo nello specifico il caso del complesso siderurgico dell’Ilva di Taranto. L’appuntamento è fissato per sabato 23 settembre presso la sala convegni dell’hotel Plaza in via d’Aquino 46 a Taranto. Studio 3A è nata nel Veneziano, nel 1997, inserendosi nel novero delle società specializzate nell’infortunistica stradale che dalla seconda metà degli anni Novanta hanno iniziato a fornire ai danneggiati un’alternativa agli studi legali.