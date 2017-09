Ilva, Arpa Puglia avverte: “wind day” il 20 settembre, revocato quello del 19

Ai sensi del Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e benzo(a)pirene, approvato con DGR n. 1944 del 2/10/2012, e dei connessi adempimenti previsti a carico delle Aziende interessate, Arpa Puglia comunica che in data 20/09/2017 è previsto un “wind-day”. Inoltre, Arpa comunica la revoca del “wind day” del 19/09/2017 sulla base delle previsioni a +48 ore.

NB: La comunicazione di allerta “wind day” potrà essere soggetta a revoca, coma da procedura interna, sulla base delle previsioni più affidabili a +48 ore. Durante i giorni festivi le comunicazioni di allerta e revoca avvengono mediante i canali ufficiali (PEC e SMS, o anche solo SMS). L’aggiornamento del sito internet è previsto nel primo giorno feriale utile.