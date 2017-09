“A 25 anni, uscire da casa per andare al lavoro e non farvi più ritorno per un tragico incidente è un avvenimento che si fa fatica non solo ad accettare ma perfino a a commentare. Questi momenti di commemorazione, così intimi e per moltissimi ancora tanto dolorosi, non vengano offuscati dalle polemiche ma servano a rinnovare vicinanza alla famiglia che vuole mantenere sempre vivo il ricordo di Giacomo Campo. Ai familiari e agli amici di Giacomo l’abbraccio della città di Taranto”. E’ quanto si legge in nota del sindaco Rinaldo Melucci.

Risale ad un anno fa (17 settembre 2016) l’incidente mortale che è costato la vita al lavoratore Ilva di 25 anni, Giacomo Campo, originario di Roccaforzata (Ta), rimasto schiacciato da un rullo mentre faceva manutenzione a un nastro trasportatore. L’operaio, deceduto sul colpo, lavorava per una ditta esterna, la Steel service. L’incidente si era verificato negli impianti che servono l’altoforno 4