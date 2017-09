Navi da crociera: lunedì il sesto arrivo nel porto di Taranto

Lunedì 18 settembre, alle ore 10.00, è previsto il penultimo arrivo della nave da crociera Thomson Spirit che da maggio ad ottobre sta facendo scalo a Taranto. I croceristi – fa sapere ConfCommercio Taranto – che non saranno impegnati nelle escursioni organizzate dal tour operator, visiteranno la città in autonomia. Naturalmente anche questa volta l’appello di Confcommercio agli addetti ai servizi pubblici e privati, ai commercianti ed ai cittadini tutti a voler collaborare per garantire le migliori condizioni di permanenza ed accoglienza degli ospiti. La presenza dei crocieristi nelle vie del centro storico antico e del Borgo umbertino – come si è detto già in occasione dei precedenti arrivi- rappresenta un’opportunità per valorizzare l’immagine turistica della città e per promuovere l’offerta culturale, enogastronomica e commerciale di Taranto.