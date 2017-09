Chiusa al traffico via Rapiddi, proseguono i lavori della Taranto-Avetrana

La Provincia di Taranto informa che proseguono i lavori di raccordo tra la viabilità esistente e la futura viabilità principale della Tangenziale Sud. Come è noto, questi lavori di raccordo comporteranno deviazioni e/o percorsi alternativi i cui disagi si rendono necessari per realizzare il nuovo assetto infrastrutturale viario programmato dalla Provincia di Taranto e condiviso con il Comune Capoluogo.

Con disposizione Presidenziale n° 55 del 15 settembre 2017 è stata prevista la interruzione del traffico per una durata di giorni sei (6) a partire dalle ore 8,00 di lunedì 18 settembre fino alle ore 13,00 di sabato 23 settembre prossimo al fine di eseguire la rotatoria prevista in contratto dei lavori in oggetto sulla Via Rapiddi. L’accesso sarà consentito ai soli frontisti ed al traffico locale nel tratto compreso tra la rotatoria situata all’incrocio tra via Lago di Pergusa e viale del Rinascimento e la rotatoria sulla S.P. 104 per la Salina

Per informazioni e/o chiarimenti in merito, gli automobilisti potranno contattare i tecnici, che coordinano le attività sopra descritte, al cell. 3665973169 oppure all’indirizzo mail dirlav.tangsud@gmail.com