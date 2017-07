Alberi tagliati, Marescotti chiede al sindaco di Taranto il rispetto del regolamento

Alessandro Marescotti, cittadino residente a Taranto (e presidente di Peacelink, ndr), chiede che venga applicato in tutte le sue parti il Regolamento per il verde pubblico presente sul sito del Comune di Taranto alla URL:

http://www.comune.taranto.it/ attachments/article/1517/2_ Verde%20pubblico.pdf

Marescotti chiede in particolare che vada rispettato l’articolo 11 comma 7 (abbattimento con ripristino) e l’art. 34 comma 1. Quest’ultimo prescrive:

“Per ogni albero abbattuto sul suolo pubblico e privato, per quanto autorizzato, sarà sempre messo a dimora un nuovo albero della stessa specie, delle dimensioni prescritte in fase di autorizzazione all’abbattimento e con la garanzia di attecchimento da parte dello ditta esecutrice dei lavori di messa a dimora, secondo il Capitolato Speciale di Appalto per opere a Verde del Comune di Taranto, nello stesso luogo dove è stato effettuato l’abbattimento. Nel caso questa operazione non fosse possibile, la piantagione viene effettuata in un area prossima al luogo di abbattimento, individuata dal proprietario oppure suggerita dall’Amministrazione Comunale. La spesa sarà a carico del proprietario dell’albero abbattuto: solo per particolari motivazioni e previo autorizzazione dell’ufficio comunale competente in materia di Verde Urbano, esso sarà sostituito da un albero di altra specie, ma di uguale valore ornamentale dell’esemplare abbattuto”.

Marescotti chiede l’applicazione dell’articolo 29 del regolamento che prevede che venga piantato un nuovo albero per ogni bambino nato, con targhetta di riconoscimento e comunicazione alla famiglia. Chiede inoltre l’attivazione, tramite l’articolo 30, del Forum Cittadino per il Verde che dovrebbe offrire ai cittadini – si legge – “l’opportunità di essere informati rispetto agli interventi programmati” e di “partecipare attivamente ai processi decisionali relativi al Verde pubblico”.

Marescotti denuncia “l’ennesimo episodio di una gestione non rispondente alle prescrizioni del Regolamento comunale – che proprio ieri è stato asfaltato – lì dove sorgevano gli alberi – il marciapiede di via Pio XII. Lì tre anni fa sono stati tagliati gli alberi con la motivazione che creavano problemi ai marciapiedi. Il marciapiede, dopo essere rimasto sconnesso per tre anni, ora è stato asfaltato e l’alloggiamento degli alberi coperto di bitume (una cosa orribile). Per mitigare il colore nero del bitume il marciapiede è stato cosparso con un tappeto di polvere grigia che volerà via al primo vento imbrattando il vicinato, altra cosa orribile. Si chiede di conoscere il nome del responsabile del procedimento che ha autorizzato una cosa simile e che non avrebbe ottemperato al ripristino degli alberi tagliati. Il sottoscritto chiede che il responsabile o i responsabili della non applicazione del Regolamento del verde siano trasferiti ad altri incarichi”.