Operazione Super Santos: i bambini della Salinella diventano protagonisti

TARANTO – Il Super Santos è uno dei palloni più utilizzati dai ragazzi di tutto il mondo per giocare per strada. Nasce nel 1962 dall’intuizione di Stefano Seno, un operaio della Mondo spa, che si ispirò alla vittoria del Brasile nei campionati del mondo. Da allora, ha accompagnato la crescita di milioni di ragazzi: due porte realizzate con pietre o zainetti scolastici a 9-10 passi di distanza, un Super Santos e cominciavano i sogni di gloria nell’olimpo del calcio.

È da questo sentimento “nostalgico” che nasce l’«Operazione Super Santos»: l’idea principale è quella di pulire il parco per riportare i bambini in piazza per farli “giocare a pallone”, come facevamo noi ragazzi 10-15 anni fa. Restituire quindi gli spazi comuni ai cittadini del quartiere Salinella, protagonisti e primi attori della vita del territorio.

È con questo spirito che ci incontreremo Lunedì 10 Luglio alle ore 18.30, muniti di guanti, sacchi della spazzatura, zappe e buona volontà, presso la piazzetta sita tra Via Mar Grande e Via Salina Piccola (nelle vicinanze dell’ufficio postale della Salinella). L’invito è rivolto a tutti coloro che vorranno collaborare.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/145838322633032/

Cos’è l’OPS: uno sguardo vigile sul Quartiere ed al servizio dello stesso, portando alla luce iniziative, bisogni e risorse utili per tutta la cittadinanza del quartiere, segnalando anche le problematiche, le situazioni di degrado e di pericolo alle autorità competenti e proponendo interventi a favore del mondo giovanile.

Interagire e collaborare con le autorità cittadine (politiche ed imprenditoriale) ma anche criticare liberamente l’operato e/o l’inerzia di chi gestisce la cosa pubblica è uno dei principali obiettivi dell’O.P.S. unitamente alla volontà di promuovere iniziative atte ad aiutare e sensibilizzare le problematiche e la crescita del quartiere. Attualmente la sede è presso la Parrocchia Santa Famiglia ed è aperto a tutti i laici che vogliono sostenere il Quartiere e mettersi in gioco.