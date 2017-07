Ilva, si apre il 20 luglio il confronto sindacale con Am Investco Italy

È stata fissata per il 20 luglio la prima data per aprire il confronto sindacale con i nuovi proprietari dell’Ilva: Am Investco Italy. Lo ha comunicato oggi pomeriggio Marco Bentivogli, segretario generale della Fim Cisl, al termine dell’incontro tenutosi al Mise a cui hanno partecipato per la parte sindacale lo stesso Bentivogli, Rocco Palombella segretario generale della Uilm e Rosario Rappa segretario nazionale della Fiom Cgil, per la nuova proprietà Lakshmi Niwas Mittal presidente e amministratore delegato di ArcelorMittal insieme al figlio, per il governo presente Teresa Bellanova e per i commissari Enrico Laghi.

«La proprietà ha dato la disponibilità a costruire il massimo di cooperazione per arrivare all’accordo sindacale e ha ribadito la volontà di rilanciare lo stabilimento per farne un’azienda competitiva dal punto di vista industriale e della sostenibilità ambientale, con la massima salvaguardia occupazionale», ha spiegato Bentivogli aggiungendo che i sindacati hanno espresso le loro riserve sul piano industriale rinviando al 20 luglio il confronto su tutti gli aspetti che lo riguardano.

«L’importante è che il 20 si partirà dalle indicazioni che i commissari insieme al governo hanno dato alla nuova proprietà e per cui con un battente occupazionale più alto rispetto a quello di partenza», ha concluso Bentivogli.

Questo pomeriggio si è tenuto al Mise anche un incontro riguardante lo stabilimento ligure dell’Ilva (Cornigliano) per il quale i sindacati chiedono la conferma dell’accordo di programma firmato nel 2005. “Chi prende l’Ilva si prende anche l’accordo di programma: è questo, in sintesi, il concetto espresso da Gentiloni, dal ministro Calenda e dal sottosegretario Bellanova di fronte a sindacati e istituzioni liguri.