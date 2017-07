Ilva, a Taranto Wind day il 3 luglio – Revocato quello previsto per il 2

Vento da Nord/Ovest su Taranto per lunedì 3 luglio. Lo comunica ARPA Puglia – Direzione Scientifica – Servizio Agenti Fisici, che ha previsto un Wind Day. Revocato, invece, quello previsto per il 2 luglio.

Il 3 luglio, il vento potrebbe soffiare sulla città ad una velocità superiore a 7 m/s causando una dispersione delle concentrazioni inquinanti di PM10 nei soli quartieri vicini all’area industriale.

Con la previsione di Wind Day scattano anche le misure per ridurre le emissioni degli inquinanti nel quartiere Tamburi. In tal senso, in tale giorno, nel quartiere Tamburi, l’AMAT utilizzerà autobus di linea a basso impatto ambientale (ad alimentazione a metano, oppure appartenenti alla categoria euro 6); la Polizia Locale provvederà alla deviazione del traffico veicolare in entrata dal quartiere Tamburi e proveniente dal quartiere Paolo VI.

Il sindaco per il Wind Day invita alla consultazione del documento che l’ASL di Taranto ha pubblicato sulla pagina news del sito aziendale e consiglia a tutti i cittadini del quartiere Tamburi l’adozione di quelle misure, formulate a titolo preventivo e secondo il principio di “massima precauzione” e, dunque: arieggiare gli ambienti chiusi nelle ore in cui i livelli di inquinamento sono inferiori, ovvero fra le ore 12 e le 18; limitare eventuali attività sportive all’aperto nei quartieri attigui alla zona industriale, soprattutto per i cittadini particolarmente sensibili, affetti da patologie cardiovascolari e respiratorie, nonché per i bambini; collaborare, inoltre, per ridurre i livelli di inquinamento cercando di limitare il più possibile l’uso dell’auto (fonte ASL Taranto – Dipartimento di Prevenzione.