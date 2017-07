Flexible benefit, i sindacati diffidano Ilva per inadempienza contrattuale

TARANTO – Fim, Fiom e Uilm scrivono all’Ilva per denunciare una inadempienza contrattuale.

“In riferimento al verbale di accordo del 5 giugno 2017 – si legge in una nota del 30 giugno – l’Ilva risulta inadempiente in quanto ancora oggi, alla maggior parte dei lavoratori non è stato consegnato il “flexible benefit” della somma di 100 euro previsto per il 2017. Ilva non ha rispettato la scadenza del 30 giugno prevista dal CCNL e ci risulta che in data odierna i responsabili del personale che avrebbero dovuto effettuare la consegna degli stessi buoni, siano in cassa integrazione straordinaria”.

In sindacati ritengono “inaccettabile l’atteggiamento aziendale che, in maniera del tutto superficiale e improvvisata, ha scientemente trascurato un diritto del lavoratore previsto dall’ultimo rinnovo contrattuale firmato da Fiom, Fim e Uil”. Nel diffidare l’Ilva, i sindacati si riservano di intraprendere azioni legali a tutela dei lavoratori.

InchiostroVerde News