Il neo sindaco di Taranto rinuncia a Facebook e chiude la sua pagina

«Quando, a marzo all’inizio della campagna elettorale, mi hanno consigliato di aprire la pagina Facebook ho storto il naso. Non è quella la modalità di dialogo e confronto in cui mi riconosco, ma ho comunque accettato. Ora però la scelgo io la mia modalità di comunicazione che voglio adottare con la città e ho capito che i social network non sono affatto maturi per un dialogo costruttivo con la pubblica amministrazione». Lo comunica il neo sindaco Rinaldo Melucci che ringrazia “quanti hanno partecipato civilmente alla discussione sulla mia pagina. La stampa e i cittadini avranno sempre un canale comunicativo aperto con me. Fondato sul rispetto reciproco. Reciproco, ripeto”.