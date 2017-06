Legge su Taranto, Turco: “Un ddl che ci convince”

“Quello confezionato per Taranto ci sembra un buon testo perché affronta a 360 gradi tutti i problemi della comunità. Dal lavoro all’urbanistica sino alla cultura e alle questioni sociali passando per la valorizzazione di alcune peculiarità come nautica e marineria. Ringrazio la giunta regionale per aver svolto un lavoro importantissimo”.

Lo dichiara il consigliere regionale de La Puglia con Emiliano, il tarantino Giuseppe Turco, commentando l’audizione in IV Commissione del capo di gabinetto della presidenza della giunta regionale Claudio Stefanazzi sulla presentazione del disegno di legge “Indirizzi per lo sviluppo e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto”.

“Per la prima volta – spiega il consigliere – abbiamo un quadro chiaro su ciò che realmente vogliamo per Taranto e per la sua gente. Una comunità spesso ricordata dalle cronache per i suoi atavici problemi ambientali. E invece no. Questo disegno di legge ci dice che Taranto può anche essere altro, con i suoi siti archeologici, con le sue vocazioni commerciali e con potenzialità ancora inespresse. Si tratta quindi di un lavoro di grande ricucitura sociale. Sul quale però saremo sempre vigili e attenti”.

“L’auspicio – conclude Turco – è che, una volta terminato il giro di consultazioni, il ddl possa procedere speditamente con iter burocratici semplici e chiari. Le buone idee non camminano se poi le procedure amministrative sono farraginose e complesse”.