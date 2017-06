Conflitto di interessi per il neo sindaco Melucci? Ricorso di Russo all’Autorità Anticorruzione

TARANTO – Sul neo sindaco, Rinaldo Melucci (centro sinistra), aleggia un’ipotesi di conflitto di interessi? Della questione parlerà l’avv. Nicola Russo, coordinatore del Comitato Cittadino Taranto Futura, che ha indetto una conferenza stampa per giovedì 29 giugno, alle ore 10.30, presso la parrocchia “Sacro Cuore” (ingresso via F.lli Mellone) per presentare i dettagli di un ricorso all’Autorità Anticorruzione di Roma per la presunta esistenza di un conflitto di interessi tra l’attività di imprenditore marittimo attualmente svolta da Melucci e la sua nuova carica a Palazzo di Città.