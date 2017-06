M5S Taranto: debiti fuori bilancio del Comune, cominciamo male

Il M5S Taranto è già al lavoro per la città. Con i nostri Portavoce al Consiglio Comunale Francesco Nevoli e Massimo Battista eravamo presenti questa mattina a Palazzo di Città per seguire, anche se ancora da spettatori, i lavori del Consiglio Comunale uscente convocato per deliberare sui debiti fuori bilancio del Civico Ente.

All’appello però erano presenti solo 16 Consiglieri Comunali, la seduta è cominciata alle ore 10 ed è terminata alle ore 10.04 per l’evidente mancanza del numero legale. “Cominciamo male, ci sono quasi 8 milioni di euro di debiti fuori bilancio da approvare ma tutto è stato rinviato alla seconda convocazione di domani”, ha spiegato Battista.

“Si tratta di 41 debiti fuori bilancio riconosciuti da sentenze alcune forse non proprio recenti. La prassi dei debiti fuori bilancio denota l’assenza di una programmazione seria: gran parte di quel contenzioso magari si sarebbe potuto evitare, magari con un esborso minore. Invece la vecchia amministrazione lascia una pesante eredità per chi sopraggiunge”, ha poi aggiunto Nevoli.

“Questi debiti dovranno essere approvati dalla stessa maggioranza, quindi dal PD, che ha governato negli ultimi dieci anni e che ha condannato Taranto per effetto dei decreti ‘Salva-Ilva’. Continueremo a vigilare”, ha chiarito Battista.

“Saremo qui anche domani per continuare l’attività di vigilanza nei confronti dell’operato dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale”, ha concluso Nevoli. Il M5S Taranto ci sarà perché l’impegno preso con i cittadini non ammette rinvii al giorno dopo. (Nota stampa)