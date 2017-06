Nasce il Festival dedicato alla musica e al cinema, a Taranto. La prima edizione del “Cinzella Festival Suoni e Immagini tra Due Mari” – Masseria Carmine, Paolo VI, dal 17 al 20 agosto – vedrà la partecipazione di alcuni dei più grossi nomi di artisti del panorama musicale, e non solo, nazionale. Un cast super per l’evento dell’estate. La presentazione ufficiale si tiene domani, mercoledì 28 giugno, ore 11, presso il Caffè Letterario Cibo per la Mente (in via Duomo, Città Vecchia, Taranto).