Taranto al voto, Melucci si impone con uno scarto minimo: 50,91% contro il 49,09%

TARANTO – Un testa a testa che ha sempre visto Rinaldo Melucci (centro-sinistra) in leggero vantaggio rispetto alla contendente Stefania Baldassari (centro-destra). Melucci diventa sindaco con il 50,91% (26.913 voti) contro il 49,09% (25.955 voti) dell’avversaria. Bassissima l’affluenza alle urne con una percentuale di votanti pari al 32,88%. Nelle prossime ore vi forniremo un’analisi di quanto avvenuto a Taranto, tra le poche città che hanno visto il centro-sinistra prevalere al ballottaggio in un quadro nazionale che lo vede, invece, in seria difficoltà. A partire da Genova, sua storica roccaforte, dove si è imposto un centro-destra unito.