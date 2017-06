Rione Tamburi, D’Amato (M5S): a rischio i fondi europei per alcune strutture

“Nel caso in cui la Commissione riterrà che alcuni dei progetti cofinanziati” con le risorse europee 2017-2013 per le strutture socio educative nel quartiere Tamburi “non siano funzionanti, i fondi ad essi destinati saranno revocati”. Lo ha annunciato la commissaria europea allo Sviluppo Regionale, Corina Cretu, rispondendo a una interrogazione della capo delegazione del MoVimento 5 Stelle, Rosa D’Amato.

Tamburi

Nell’interrogazione si chiedeva a Bruxelles di intervenire sui cinque interventi previsti dalla Regione Puglia nel quartieredi Taranto nel quadro dei Piani di Investimento in infrastrutture sociali e socio-sanitarie finanziate con fondio Ue: centro di pronta accoglienza per adulti, comunità alloggio per madri con figli a carico, comunità alloggio (leggi qui l’articolo di InchiostroVerde.it ), centro diurno socio educativo e riabilitativo e casa famiglia. “Si tratta di opere – denuncia D’Amato – che sono costate circa 3 milioni di euro e non sono state ancora ultimate”