Il Comune di Crispiano esulta: 5 milioni contro il rischio idrogeologico

TARANTO – Il più grosso finanziamento mai ottenuto dal comune di Crispiano, con la firma di questa mattina, del disciplinare che regola i rapporti tra Regione Puglia e Comune, diventa realtà. Ben 5 (cinque) milioni di euro rivenienti dal P.O.R. Asse V (interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera), serviranno a finanziare il progetto che l’amministrazione, grazie all’impegno della intera giunta, degli uffici preposti, e con il significativo sostegno del proprio rappresentante territoriale in regione, ha presentato a Bari.

Un progetto altamente strategico per l’intero centro urbano – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – che consentirà di bloccare le acque provenienti dai monti delle Pianelle, cambiando letteralmente l’intero assetto urbanistico. Sarà così possibile mettere per sempre in sicurezza il territorio delle 100 masserie, che con il suo alto rischio idrogeologico, in passato ha determinato scelte incompatibili con un efficace piano urbanistico che, ora, invece sarà possibile realizzare su basi nuove.

«In appena tre anni di amministrazione abbiamo raggiunto una serie di importanti risultati che stanno radicalmente trasformando Crispiano, anche attraverso la realizzazione di grandi interventi di rigenerazione urbana» è il sindaco Egidio Ippolito a commentare «da un lato si tratta di opere che intervengono sul piano architettonico e funzionale, in direzione di uno sviluppo turistico che ritengo rappresenti, insieme alla rivalutazione delle vocazioni naturali, il futuro per Crispiano e più in generale per l’intero territorio ionico; dall’altro provvediamo, come nel caso di questo importantissimo finanziamento, a realizzare importanti opere che intervengono in modo strutturale sulla sicurezza, in un area ad altro rischio idrogeologico.

Ritengo che Crispiano sia il primo comune, e probabilmente l’unico al momento, che mette mano ad un piano di messa in sicurezza così imponente. Risultati concreti che vanno ascritti al grande lavoro di squadra che vede impegnati l’intera giunta, la maggioranza che la sostiene e gli uffici comunali che esprimono sicuramente grandi professionalità. A tutti il mio sentito ringraziamento. Un ringraziamento anche a chi, dai banchi della opposizione, quando non condizionato da pregiudizi di parte, con la propria critica costruttiva, ci stimola a fare sempre meglio.»

In tema di rapporti maggioranza-opposizione il sindaco non cade nella polemica e conferma il turn over in giunta, ampiamente previsto sin dal suo insediamento: «L’esperienza amministrativa iniziata circa tre anni fa, porta alla alternanza programmata della squadra che amministra la cittadina di Crispiano, mantenendo esattamente quanto concordato all’inizio di questa consiliatura.

Da subito non ho avuto difficoltà a formare la squadra di governo, attingendo dagli eletti nella lista civica di Per Cambiare Crispiano; l’esperienza di una parte degli eletti, è servita a formare i più giovani al primo impegno amministrativo. Viene ora mantenuto l’impegno, e dopo un periodo intenso di iniziative che stanno cambiando la cittadina delle 100 masserie, si è attuato un naturale e programmato, turnover, che servirà a consolidare sul piano della esperienza di governo nuovi amministratori con le necessarie competenze.»

Il sindaco Ippolito non manca di riconoscere il lavoro svolto in questi anni da chi oggi passa il testimone: « La grande esperienza del dott. Stefano Liuzzi, che ha sostituito anche la figura del Sindaco nei sette mesi di assenza per una grave malattia, come la indiscussa preparazione del dott. Vito Paciulli, commercialista ed esperto di Bilancio, hanno fatto si che anche i nuovi della vita amministrativa, avessero una adeguata e necessaria formazione.»

Rispettando rigorosamente le previsioni di legge in tema di pari opportunità tra sessi la nuova giunta, varata oggi, prevede la conferma di Sabrina Pontrelli e Angela Basile, la prima al Bilancio e Sport; ai Servizi Sociali, con incarico di Vicesindaco, la seconda. Il già assessore Giuseppe Delfino, curerà il settore Ambiente, Ecologia e Igiene, mentre Giancarlo Argese, già presidente del Consiglio, assume l’incarico di assessore agli affari generali; a chiudere la giunta l’assessore Michelangelo Serio, con delega all’Urbanistica e Lavori Pubblici. La rotazione e il turn over, che rientra nelle previsioni programmatiche, rappresentano un modo innovativo di concepire una moderna amministrazione della cosa pubblica che si fonda sul lavoro di squadra. Tutti, qualunque sia il ruolo temporaneamente ricoperto, hanno pari rilevanza e responsabilità.