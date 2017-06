Marketing del territorio: c’è una Taranto ricca di opportunità che aspetta solo di sbocciare

È un vero piacere essere ospitati da Inchiostro Verde con uno spazio che dedicheremo al marketing e ai suoi benefici per il territorio ionico. In questo primo step coglieremo l’occasione per presentare noi e il nostro lavoro.

Chi siamo e cosa facciamo

Siamo due fratelli nati a Taranto, innamorati del nostro territorio, ma consapevoli delle enormi problematiche che lo caratterizzano. Come tantissimi altri ragazzi, terminati gli studi e svolti alcuni piccoli lavori nel settore del web e del commercio, dovevamo scegliere tra restare qui e provare a fare qualcosa, oppure prendere i bagagli e diventare altri tarantini emigrati al nord. Abbiamo scelto Taranto.

Così, alla fine del 2007 iniziammo a progettare quello che pochi mesi dopo sarebbe diventato Portierecalcio.it, uno sito ecommerce interamente dedicato al portiere di calcio.

Perché questa scelta? Agli occhi meno esperti potrebbe sembrare un azzardo. Invece, l’analisi del settore ci convinse che fosse un’area in cui avremmo potuto investire e avere successo. Nei negozi specializzati, nelle grandi catene e online, l’abbigliamento e i guanti da portiere erano poco presenti e chi, come noi, gioca in porta, ha sempre avuto difficoltà a trovare il materiale adatto, dovendosi accontentare dell’offerta di scarsa qualità spesso proposta.

La nostra avventura non è stata certamente facile. Abbiamo commesso degli errori. Chi non li ha mai compiuti? Sono momenti che ti aiutano a fare esperienza e acquisire nuove conoscenze. Ogni cosa è stata affrontata con giudizio, cercando di capire il contesto nel quale agivamo, senza mai affidarci all’improvvisazione, ma analizzando con costanza il nostro particolare target e l’offerta proposta dai concorrenti.

Dopo dieci anni siamo uno dei principali punti di riferimento in Italia nel nostro settore di nicchia.

Come abbiamo raggiunto questo traguardo? Entrambi venivamo da un percorso di formazione in cui il marketing è stato parte fondamentale. L’esperienza sul campo però lo è stata ancora di più. Impegno, lavoro e qualche sacrificio. Uno studio continuo e mirato nel settore a cui ci rivolgiamo. Conoscere l’habitat in cui ci si muove è fondamentale. Nel commercio come in altri ambiti.

Il primo errore è agire sulla base di proprie convinzioni, spesso sbagliate, perché influenzate unicamente dalla nostra opinione e da quelle di altre persone vicine, quasi sempre senza le conoscenze per saper consigliare correttamente.

Siamo arrivati al 2017 e forti dell’esperienza maturata in prima persona e delle tante consulenze amichevoli fatte ad amici e conoscenti, abbiamo deciso di strutturarci e dar vita a Ressa.it, una vera e propria attività di consulenza rivolta principalmente alle piccole attività locali e a chi abbia progetti da sviluppare sul territorio, investendo anche nel digitale.

Se volete approfondire il nostro percorso lavorativo, con maggiori dettagli su quello che abbiamo realizzato, vi invitiamo a leggere tutta la nostra storia.

Siamo inoltre attivi anche dal punto di vista sociale. Gaspare fornisce periodicamente assistenza gratuita e consigli di local marketing a chi voglia avviare una propria attività con il Microcredito presso alcuni Meetup della provincia tarantina. Abbiamo anche tenuto seminari sul marketing digitale rivolti a commercianti e potenziali imprenditori.

Cosa faremo su Inchiostro Verde?

Abbiamo deciso, grazie alla disponibilità di Alessandra Congedo, di aprire una rubrica che si occuperà di marketing con particolare attenzione al nostro territorio. Non scriveremo solo di online e digitale, ma forniremo il nostro punto di vista sulla provincia, ricca di potenzialità non ancora espresse.

Osserveremo lo stato delle attività commerciali, delle strutture ricettive e delle problematiche che devono affrontare quotidianamente. Indicheremo come, con il marketing digitale e una visione maggiormente aperta alle tecnologie, sia possibile migliorare il proprio lavoro.

Forniremo consigli pratici, immediatamente applicabili con pochissimo sforzo. Il digitale offre soluzioni interessanti per chi ha un’attività. Bisogna essere positivi e propositivi per migliorare sé stessi e la comunità in cui si vive.

Vi incoraggeremo (oppure vi faremo passare la voglia…) a intraprendere un percorso imprenditoriale, indicandovi opportunità di business al momento poco pubblicizzate, e per questo più appetibili e performanti.

Riteniamo opportuno offrire questo servizio all’interno di Inchiostro Verde, per dare il nostro contributo fattivo alla rinascita della provincia ionica. I turisti hanno scoperto da qualche anno il Salento, ma la nostra costa ionica e l’entroterra locale hanno potenzialità che aspettano solo di essere sviluppate.

E’ finito il tempo di aspettare che gli altri decidano per noi. C’è una Taranto ricca di possibilità che non aspetta altro che sbocciare.