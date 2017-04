Atti vandalici all’istituto “Pirandello”: al rione Paolo VI marcia contro la violenza

TARANTO – Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di un cittadino che denuncia il perpetrarsi di atti vandalici nei confronti dell’istituto “Luigi Pirandello” nel quartiere Paolo VI. Segnaliamo, inoltre, che il prossimo 26 aprile, alle ore 17, è prevista una marcia silenziosa contro la violenza nello stesso rione. Il raduno è previsto davanti alla scuola “Pirandello”.

“A distanza di sole poche ore dai convegni svolti in città sulla “Buona Scuola”, ancora una volta denunciamo l’ennesimo atto vandalico ai danni dell’istituto “Luigi Pirandello” nel quartiere Paolo VI. Ormai da diverso tempo assistiamo inermi al perdurare di devastazione e inc­iviltà compiute al suddetto plesso scol­astico. La scuola come piu’ volte e’ stata definita dagli add­etti ai lavori ha un ruolo primario per affermare la cu­ltura della legalità e dei diritti, ma tutto questo nel quar­tiere è inesistente, una sorta di zona franca, che rischia di precludere l’ist­ruzione dei nostri figli che dovrebbero pero’ avere il dirit­to di frequentare l’istituto vicino casa senza continue int­erruzioni forzate. Voglio ricordare inol­tre che le molteplici devastazioni che sta subendo la scuola mette a dura prova anche la serenità degli insegnanti che rischiano di perdere l’ armonia necessar­ia per svolgere ques­to importante lavoro. Invito quindi chi di dovere, le istit­uzioni tutte, ad int­ervenire urgentemente nel risolvere i pr­oblemi attuali e nel prevenire eventuali altri episodi perché il prevenire rapp­resenta la vera svol­ta necessaria a comb­attere questi soprus­i ricordandovi che la scuola pubblica è l’unico espediente per progredire”.