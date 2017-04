Accordo su ex IsolaVerde, Liviano: “120 lavoratori possono considerarsi al sicuro”

“Con l’accordo sottoscritto a Taranto tra Comune, Regione e commissario straordinario per le bonifiche, i 120 lavoratori ex IsolaVerde possono considerarsi al sicuro dallo spettro del licenziamento. Un risultato importante i cui primi passi risalgono a circa un anno e mezzo fa, durante l’assessorato regionale da me guidato”.

A rivendicarlo è il consigliere regionale tarantino Gianni Liviano che si dice assolutamente soddisfatto: “Con la sottoscrizione dell’accordo vedo giungere a felice compimento un percorso avviato a settembre dell’anno scorso quando, da assessore regionale all’Industria turistica e culturale, durante un incontro con il commissario Corbelli e con il capo di Gabinetto della Regione Puglia, dott. Claudio Stefanazzi, gettammo le basi per verificare se ci fossero le condizioni per impiegare gli operai della società IsolaVerde, altrimenti destinati al licenziamento, nelle opere di bonifica. L’accordo tra Regione e commissario straordinario evidenzia come, circa un anno fa, avevamo visto nella direzione giusta. Adesso – conclude Liviano – l’auspicio è che la Regione Puglia, e su questo il mio impegno continuerà ad essere massimo – organizzi quanto prima i corsi di formazione per gli ex dipendenti di IsolaVerde in modo da qualificarli rispetto alle attività cui saranno chiamati a svolgere”.