Ilva, a Milano un seminario su “Industria, danno ambientale e diritti umani”

Nell’ambito del corso di Politica dell’Ambiente del prof. Valerio Bini, giovedì 27 aprile, dalle 12.30 alle 14.30, in Sala Crociera Alta di Studi Umanistici (via Festa del Perdono 7) – Università degli Studi di Milano – si terrà il seminario “Industria, danno ambientale e diritti umani: il caso Ilva di Taranto”. Parteciperanno all’iniziativa organizzata in collaborazione con Manitese: Valerio Bini, Giorgio Botta, Giacomo Petitti, Giacomo Cremonesi. Nell’immagine il programma del seminario. Studenti e docenti sono invitati.