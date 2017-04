Emergenza rifiuti, Mimmo Lardiello denuncia: la zona di Taranto 2 viene trascurata

“Per molti giorni, durante la settimana santa, gli operatori dell’Amiu non si sono occupati di ritirare i rifiuti accumulati sui cassonetti e intorno agli stessi, in diverse zone di Taranto 2. Abbiamo registrato la situazione più critica tra le vie Scoglio del Tonno e Epiro”.

Mimmo Lardiello, candidato al Consiglio comunale di Taranto, raccoglie le istanze dei cittadini e richiama l’attenzione degli amministratori presenti e futuri sugli argomenti evidenziati.

“Le periferie sono importanti allo stesso modo delle zone centrali della città. Per questo rifiutiamo immagini come queste: sporcizia, mancanza di igiene e decoro urbano. I rifiuti, con l’inizio delle temperature più alte, attirano rettili, topi e insetti, e non sono sicuramente una bella cartolina da presentare ai turisti”. Ma non è l’unica problematica avvertita nel quartiere. “Di recente mi è stata segnalata la mancanza di segnaletica orizzontale. Una mancanza che, si comprende bene, favorisce i sinistri, soprattutto all’altezza di incroci dove è scarsa la visibilità”.