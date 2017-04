Ilva su cedimento tamburo: guasto meccanico senza nessuna conseguenza sul personale

TARANTO – Siamo stati i primi a pubblicare, questa notte, la notizia relativa ad un incidente avvenuto ieri pomeriggio in Ilva. Evento che a parere del sindacato Fim Cisl avrebbe potuto trasformarsi in tragedia (leggi qui). Secondo fonti aziendali, invece, quanto accaduto presso il IV sporgente, è attribuibile a un guasto meccanico che non ha avuto nessuna conseguenza sul personale in servizio. Riferiscono che nell’area interessata infatti non è prevista la presenza di personale se non in occasione di interventi di manutenzione agli impianti che vengono effettuati nel rispetto di precise procedure di sicurezza. Le stesse fonti affermano che il cedimento del tamburo è un fenomeno che può verificarsi e non sarebbe in alcun modo dovuto a mancati interventi di manutenzione.