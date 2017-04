Tra il Mar Piccolo e il fiume Galeso, una storia di abbandono che sa di truffa

TARANTO – La bellezza sta negli occhi di chi guarda e nelle parole di chi sa raccontarla. Da tempo InchiostroVerde.it prova a farlo nella speranza di arrivare al cuore dei tarantini, anche di quelli che preferiscono trascorrere il tempo libero nelle aride gallerie di un centro commerciale. Eppure, c’è un mondo straripante di vita e colori che attende solo di essere raggiunto ed amato. Stiamo parlando della zona del quartiere Tamburi che circonda il fiume Galeso.

Basta imboccare la via alle spalle dell’ex Centrale del Latte e costeggiare il ristorante il Faro, per raggiungere un vero e proprio angolo di paradiso. Insieme all’amico e fotografo Max Perrini ci concediamo qualche minuto di sosta per ammirare le meraviglie del mar Piccolo ed immaginare una Taranto finalmente capace di valorizzare le sue risorse naturali. Ci vengono in mente le occasioni finora mancate (dalla nave-museo Vittorio Veneto all’isola di San Paolo in mar Grande) e le tante sfide da raccogliere. Intanto, in città, infuria una campagna elettorale a dire poco inquietante, che sancisce la spaventosa frammentazione della comunità ionica, anche di quella che dovrebbe sentirsi più omogenea (come l’area ambientalista).

La nostra meta, oggi, è una struttura abbandonata, a pochi metri dal mare (SS7-Batteria Galeso): la “Comunità Alloggio presso il Centro di Educazione Ambientale del Rione Tamburi” (importo complessivo € 302.453,65). Quanti cittadini ne hanno mai sentito parlare? E quanto sarebbe utile una struttura del genere in un ambiente stuprato come il nostro? La risposta ci appare scontata. Invece, siamo al cospetto dell’ennesimo spreco di denaro pubblico (regionale, nazionale ed europeo) denunciato solo da qualche voce isolata.

I lavori per la realizzazione dell’opera furono aggiudicati all’Ati De Bartolomeo (Capogruppo) – Lucia Antonio Srl con Determina Dirigenziale n. 66 del 22/02/2012. Il progetto rientrava tra le infrastrutture sociali e socio-sanitarie che il Comune di Taranto avrebbe dovuto utilizzare con fondi PO FESR 2007/2013 – ASSE III – LINEA 3.2 – AZIONE 3.2.1. Sul cartello affisso sull’edificio mancano alcuni dettagli importanti: la data di avvio dei lavori e quella di consegna. In realtà, semi-nascosta da una striscia adesiva, appare solo la prima: 26/11/2012.

La comunità alloggio prevedeva la ricettività di 8 ospiti e la presenza di ambienti utili per lo svolgimento di varie attività: quattro camere da letto doppie dotate di servizi igienici completi; un ufficio per l’educatore professionale e l’assistente sociale; un laboratorio abilitativo espressivo; un laboratorio formativo e ricreativo; un’area ricreativa giornaliera e visione TV; due bagni assistiti; due servizi igienici (leggi qui). Cosa ne è stato di tutto questo? Nonostante la presenza di telecamere per la videosorveglianza, la struttura appare completamente abbandonata a se stessa, con porte sbarrate e cumuli di rifiuti a darci il benvenuto.

Situazione di abbandono e degrado denunciata il 16 dicembre 2015 dal consigliere regionale Marco Galante (M5S) in un’interrogazione rivolta ai vertici della Regione Puglia (presidente Emiliano, presidente del Consiglio Regionale Loizzo e assessore allo Sviluppo Economico Capone). Nel documento si chiedevano “le ragioni per le quali le infrastrutture sociali e socio-sanitarie costruite nel Comune di Taranto con fondi PO FESR 2007/2013 – ASSE III – LINEA 3.2 – AZIONE 3.2.1 non sono state portate a termine e se sono stati recuperati gli importi versati così come previsto dall’articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006”.

L’evoluzione della vicenda non è stata digerita bene neppure dal presidente del WWF Taranto, Fabio Millarte, che non esita a usare il termine “truffa” per commentarla.

«L’edificio era destinato a WWF, Lipu e Italia Nostra, quando nacque il Parco del Galeso – racconta Millarte – nel 2005 (giunta Stefàno) l’allora assessore ai Servizi Sociali Mario Pennuzzi decise di utilizzare la struttura come “Dopo di Noi” per ospitare i disabili. Diventò, quindi, una casa famiglia gestita da una cooperativa di Martina Franca. Scelta opinabile dato che si tratta di un luogo non proprio sicuro e non facilmente raggiungibile da auto e pullman. Una casa famiglia dovrebbe essere collocata in città, proprio per agevolare la vita delle persone disabili affinché possano vivere in autonomia. Poi la cooperativa è fallita e la struttura è stata abbandonata. Pensate quanto sarebbe stato bello se l’avessero affidata a noi e alle altre associazioni ambientaliste: l’avremmo trasformata in un gioiello».

Ci troviamo in un luogo reso splendido dalla natura e degradato dalla mano dell’uomo. Ce ne accorgiamo ad ogni passo che facciamo. Anche mentre ci dirigiamo verso il Parco del Galeso. Stradine costeggiate da montagne di rifiuti conducono al fiume decantato da Virgilio ed Orazio. Un pugno allo stomaco che arriva poco prima di immergersi nella magia del Galeso, dove gli occhi riescono a filtrare solo il bello.

Qui, le ciminiere dell’Ilva che incombono alle nostre spalle vengono dimenticate, come accade per certi incubi notturni. A pochi passi dal fiume si estende un grande vivaio custodito dal Corpo Forestale che meriterebbe di essere conosciuto e visitato da tutti i tarantini. Questi angoli di paradiso rappresentano l’anima bella della nostra città.

Di questo dovrebbero parlare i candidati sindaco che imperversano sui manifesti elettorali e sulle bacheche di Facebook con volti sorridenti e slogan scontati. Quali sono le loro proposte per salvare e valorizzare l’anima bella di Taranto? E soprattutto, ci chiediamo, quanti di loro la conoscono davvero?

GALLERIA FOTOGRAFICA – MAX PERRINI