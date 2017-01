Sviluppo e occupazione, un laboratorio per delineare il futuro di Taranto

Tracciare il futuro di Taranto: è l’obiettivo del laboratorio partecipato “Taranto, Futuro Prossimo – Gli attrattori culturali per lo sviluppo e per l’occupazione” che si terrà domani nella ex caserma Rossarol, oggi sede del polo ionico dell’università di Bari in via Duomo dalle ore 9.30 alle 18.00.

“Con deliberazione – è scritto in una nota stampa – della Giunta Regionale del 4.8.2016 n.1270, la Regione Puglia ha avviato la costruzione di un piano strategico che consenta alla città di Taranto di emanciparsi dall’attuale situazione di one company town per ripensare le sue prospettive di sviluppo e restituire fiducia e speranza ad una comunità in forte sofferenza. All’avvio di questo cammino, si attua l’evento ‘Taranto, Futuro Prossimo’, in collaborazione con Puglia Promozione e con il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio della Regione Puglia: un laboratorio per delineare, insieme ad esperti e attori del territorio, azioni prioritarie e di sistema, da porre subito in campo, utili a rafforzare: il mare, come fattore identitario; l’innovazione sociale e culturale; la valorizzazione integrata del patrimonio culturale, fisico e immateriale, di Taranto”.

“Il punto di partenza dei discorsi sarà rappresentato dagli attrattori culturali per lo sviluppo e per l’occupazione. A tale riguardo, si segnala il Rapporto sulla città di Taranto e il Museo Nazionale Archeologico di Taranto Actors Italia (Ocse/Mibact) del settembre 2016, disponibile all’indirizzo web http://www.oecd.org/cfe/leed/L1_Review_report_Taranto.pdf”

“Gli attori coinvolti sperimenteranno un approccio e un metodo di lavoro che valorizzeranno contributi per il successivo approfondimento da parte dell’amministrazione regionale. La metodologia di lavoro sarà quella della progettazione partecipata e dei suoi strumenti, con momenti di condivisione in plenaria e con due workshop paralleli facilitati mediante tecniche di interazione costruttiva d’ispirazione comunitaria”.

Programma

26 gennaio 2017

9.30 – 10.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

10.00 – 10.30 Introduzione ai lavori: temi e finalità del laboratorio

10.30 – 11.30 Testimonianze: “Taranto, Futuro Presente. Cos’è in atto”

Cosa sta accadendo e cosa sta per accadere, a sostegno di Taranto.

11.30 – 12.00 Coffee break e formazione dei gruppi di lavoro

12.00 – 17.00 Workshop ideativi: “Taranto, Futuro Prossimo.

Cosa mettere in atto”

I partecipanti si divideranno in due squadre di lavoro:

– Gruppo del Futuro Verticale. Per definire azioni specifiche prioritarie, connesse agli attrattori culturali di Taranto per lo sviluppo e per l’occupazione, di rapido avvio, sostenibili nel tempo e di facile realizzazione, nell’arco di due – tre anni al massimo. Tali da innescare cambiamenti percepibili dalla Comunità e strategie operative di intervento rispetto: al mare, fattore identitario e competitivo; all’innovazione sociale e culturale; alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale, fisico e immateriale, della città.

– Gruppo del Futuro Orizzontale. Per definire azioni di sistema prioritarie, connesse agli attrattori culturali di Taranto per lo sviluppo e per l’occupazione. Utili ad eliminare o a contenere gli effetti negativi delle pre-condizioni sfavorevoli che attualmente limitano lo sviluppo rispetto: al mare, fattore identitario e competitivo; all’innovazione sociale e culturale; alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale, fisico e immateriale della città.

Le attività dei gruppi saranno continuative.

È previsto un light lunch alle 13.30, a supporto dei lavori.

17.00 – 18.00 Plenaria

14.30 – 17.00 Restituzione dei lavori dei gruppi. Riflessioni finali.