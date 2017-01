Taranto, un workshop sull’industria 4.0

Si parlerà di Industria 4.0 nel workshop organizzato dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Taranto, in programma lunedì 16 gennaio prossimo nella sede di Confindustria, in via Dario Lupo 65.

“Industria 4.0 si ricollega – è scritto in un comunicato -, come è noto, alla cosiddetta ‘quarta rivoluzione industriale’. Resa possibile dalla disponibilità di sensori e di connessioni wireless a basso costo, si associa ad un impiego sempre più pervasivo di dati e informazioni, di tecnologie computazionali e di analisi dei dati, di nuovi materiali, componenti e sistemi totalmente digitalizzati e connessi”.

“Industria 4.0, in particolare, richiede soluzioni tecnologiche per ottimizzare i processi produttivi; supportare i processi di automazione industriale; favorire la collaborazione produttiva tra imprese attraverso tecniche avanzate di pianificazione distribuita, gestione integrata della logistica in rete e interoperabilità dei sistemi informativi. Il workshop prevede, in apertura, i saluti di Luigi De Filippis, Presidente Piccola Industria di Confindustria Taranto. A seguire, gli interventi di Alberto Baban, Presidente Piccola Industria Confindustria, e di Domenico Laforgia, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia.

Le linee programmatiche dell’Associazione saranno tracciate dal Presidente di Confindustria Taranto Vincenzo Cesareo, il quale illustrerà le prospettive progettuali di possibile realizzazione sul nostro territorio sulla base delle logiche dettate da Industria 4.0”.