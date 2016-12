Villa Verde, chiuso piano formativo aziendale per personale non medico

Un incontro per la chiusura del piano formativo aziendale della clinica Villa Verde che ha riguardato 200 dipendenti.

All’evento, che si terrà oggi alle ore 14.30 nell’auditorium della parrocchia Santa Famiglia al rione Salinella, parteciperanno Rosa Maria Ladiana, amministratore unico casa di cura “Villa Verde”; Maria Cerbino, dirigente del Servizio infermieristico casa di cura “Villa Verde”; Silvio Busico, direttore generale di “Programma Sviluppo” e Cosimo La Gioia, Provider Ecm “Satagroup s.r.l.”.

“Un avvenimento – è scritto in una nota di Programma Sviluppo – al quale vogliamo dare particolare rilevanza per raccontare come il potenziamento del capitale umano di un’azienda, a costo zero grazie all’utilizzo di fondi pubblici o interprofessionali, si traduca in un miglioramento dei servizi offerti ala cittadinanza”.