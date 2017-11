Taranto: continua il corso di cittadinanza attiva gratuito

Giovedì 23 novembre, alle ore 17, prosegue a Taranto il corso di cittadinanza attiva gratuito e ospitato dal Convento San Pasquale dei Frati Minori in Via Pitagora 32. Questa volta l’evento sarà incentrato su come scrivere e auto-pubblicare un libro e come realizzare un dossier. L’iniziativa ha il patrocinio del Centro Servizi per il volontariato ed è promossa, oltre che dai frati francescani, anche da Wwf, Genitori Tarantini, Tutta mia la città e PeaceLink. Dopo il 23 novembre gli incontri proseguiranno a dicembre per poi concludersi a gennaio.

L’elenco completo delle date:

– giovedì 16 novembre 2017

Presentazione del libro “A scuola di cittadinanza attiva”

– giovedì 23 novembre 2017

Come si scrive un libro e come si realizza un dossier

– giovedì 7 dicembre 2017

Come si crea un sito web

– giovedì 14 dicembre 2017

Il giornalismo partecipativo: cos’è e come si promuove

– giovedì 11 gennaio 2018

Monitoraggio ambientale e citizen science

– giovedì 18 gennaio 2018

I diritti dei cittadini attivi

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La registrazione al corso si effettua sul sito www.cittadinanza.cloud mentre la condivisione dei materiali di studio avviene nella piattaforma didattica www.easyclass.com su cui i corsisti potranno leggere i testi in forma di files e seguire a distanza il corso.

Il corso punta a sviluppare competenze nei seguenti aspetti della cittadinanza attiva:

– cittadinanza digitale

– cittadinanza scientifica

– cittadinanza europea

– cittadinanza economica

– cittadinanza globale

Il coordinamento tecnico del corso è affidato alla cooperativa EuThink.