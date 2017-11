Ilva, l’impegno di ArcelorMittal: copertura parchi entro il 2020

“Entro il 2020 contiamo di realizzare le coperture dei quattro parchi minerali. L’investimento prevede 365 milioni. C’e’ l’accordo con il ministero per avviare subito i lavori e noi siamo d’accordo”. Così Matthieu Jehl vice presidente di ArcelorMittal in audizione al senato “L’Ilva di Taranto – ha aggiunto – sarà la prima acciaieria integrata in Europa e una delle poche al mondo con una copertura dell’area delle materie prime”.

Parlando del Piano ambientale Jehl ha precisato che al termine dei lavori per il piano ambientale le emissioni di polveri passeranno dai 25 milligrammi al metro cubo attuali a 10 milligrammi al metro cubo con un miglioramento del 60% rispetto ad oggi e del 35% rispetto alle prescrizioni Bat del 2012 “Siamo consapevoli dell’impatto che le nostre attività hanno sulle comunità e siamo anche convinti che aziende devono generare benessere nella comunità dove operano” ha aggiunto. (Ansa)