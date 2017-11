Crowdfunding: con l’Erasmus+ opportunità per i giovani

L’associazione “Stella Marina”, in partenariato con LWBProject srl, apre le selezioni per partecipare a “Youth Funder”, il progetto europeo in seno al programma Erasmus+, riservato agli under 30, che vogliono avviare un percorso di autoimprenditorialità o sono semplicemente impegnati nello sviluppo delle loro realtà associative o dei loro gruppi informali, attivi nelle singole comunità locali.

Si tratta di un’importante opportunità di studio coinvolgente ed innovativo, che si svolgerà dal 21 al 27 gennaio 2018 presso l’hostel Chillout di Zagabria, in Croazia alla quale 3 giovani potranno partecipare in maniera totalmente gratuita.

L’attività principale di “Youth Funder” è rappresentata da un training course per giovani “sognatori”, il cui scopo è trasferire le competenze digitali necessarie per lavorare sullo sviluppo di campagne di raccolta fondi attraverso le diverse tipologie di crowdfunding. Il progetto Youth Funder, quindi, vuole essere un’occasione ideale per utilizzare e sviluppare ulteriormente le proprie competenze digitali da mettere in campo per ottenere i fondi necessari per realizzare i loro sogni.

IL PROGETTO “YOUTH FUNDER”

Il crowdfunding è uno strumento innovativo che consente di raccogliere finanziamenti provenienti da un’ampia platea di donatori sparsi per il mondo, attraverso piattaforme web specializzate. Come metodo si è diffuso su scala globale in meno di un decennio.

La disoccupazione giovanile nell’UE è anche doppia rispetto a quella di altre fasce di età. Allo stesso tempo, però, i giovani stanno crescendo con lo sviluppo degli strumenti e tecnologie di comunicazione digitale, avendo la possibilità di interpretare ed usare immediatamente questi preziosi strumenti. I giovani imprenditori, che spesso non dispongono di fondi per rendere le loro idee in azioni concrete, hanno quindi un ruolo determinante nello sviluppo di queste nuove tecnologie di comunicazione digitale.

Diventa strategico favorire la costruzione di opportunità di sviluppo professionale che pongano al centro le energie creative dei giovani e le loro competenze al fine di generare un cambiamento di cui essi siano protagonisti e fautori.

Gli obiettivi di “Youth Funder” sono:

promuovere l’uso del crowdfunding per finanziare le idee progetto, in particolare quelle iniziative di impresa giovanile che mirano a dare una soluzione ai problemi della propria comunità locale;

fornire competenze finalizzate allo sviluppo e alla produzione di una campagna di crowdfunding;

fornire conoscenze sulle campagne on-line, sul come coinvolgere una rete di sostenitori ed in che modo utilizzare strumenti di comunicazione digitale per essere seguiti dal proprio tessuto sociale;

fornire l’opportunità di scambiarsi esperienze ed apprendere il modello di pensiero di giovani leader di comunità, innovatori e imprenditori residenti in altri paesi europei;

creare una rete giovanile, che consentirà di sostenere idee di progetto dei partecipanti in essa inseriti;

promuovere il concetto di Youthpass come un modo per contribuire alla diffusione dell’apprendimento non formale e della cooperazione nel settore della gioventù.

A CHI SI RIVOLGE

Cerchiamo giovani imprenditori, innovatori e giovani responsabili che lavorano per piccole organizzazioni con limitate opportunità di finanziamento e scarsa esperienza nell’applicazione di finanziamenti UE o nazionali.

È indispensabile, ai fini dell’ammissione, non aver superato i 30 anni di età. È inoltre fondamentale una buona conoscenza della lingua inglese, che sarà la lingua ufficiale del corso, e aver svolto esperienza, anche in team, in progetti o attività di raccolta fondi, organizzazione eventi.

Tra le candidature, che dovranno pervenire entro il prossimo 20/12/2017 ne verranno selezionate tre.

LA SELEZIONE

Invio CV a info@associazionestellamarina.it

Colloquio individuale anche via Skype (la data dei colloqui sarà comunicata singolarmente)

Partecipazione ad uno delle sessioni di formazione a Taranto

Le spese di vitto, alloggio e viaggio per e da Zagabria sono a carico del progetto.