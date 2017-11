Il Comune di Taranto lancia il concorso “Il presepe dei ragazzi”

Il Comune di Taranto, in collaborazione con l’USR Puglia Ufficio VII Taranto, ha organizzato il Concorso “Il presepe dei ragazzi”, volto a rinnovare l’antica tradizione del presepe, attraverso la creazione di opere originali e innovative, da parte degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Taranto.

Questa prima edizione, focalizzando l’attenzione sul tema “Nascita e Rinascita”, mira a stimolare l’osservazione del Natale come occasione di risveglio e di riflessione sui valori del vivere civile, del rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente circostante, elementi essenziali per la rinascita della città di Taranto e per il naturale sviluppo, da parte delle giovani generazione, di un sentimento d’affetto per il bene comune, per le proprie radici e per il proprio territorio. Il concorso è aperto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Taranto. Iscrizioni: entro il 28 novembre 2017, con la modalità descritta nel bando.

La consegna delle opere deve avvenire dal 20 al 22 dicembre 2017, presso Palazzo di Città. La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 20 gennaio 2018, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi. Nell’area Sviluppo Economico e Produttivo, Spettacoli, Turismo del sito web del Comune di Taranto è possibile reperire il regolamento.