Wind Day a Taranto, M5S: fermiamo questo massacro di innocenti

Sul wind day del 20 novembre 2017, intervengono i portavoce del M5S, il deputato pugliese Diego De Lorenzis, componente in Commissione Trasporti alla Camera, il consigliere regionale Marco Galante e i consiglieri comunali Massimo Battista e Francesco Nevoli.

“E’ disumano – dichiarano i portavoce del M5S – nella giornata mondiale dell’infanzia i bambini a Taranto sono nuovamente privati della libertà e del diritti allo studio a causa dell’inquinamento perché il Governo ha scelto di proteggere gli la produzione di veleni e di sacrificare la salute pubblica. Oltre al danno – aggiungono Diego De Lorenzis, Galante Massimo Battista e Francesco Nevoli – la beffa: i genitori devono monitorare costantemente il sito del Comune per verificare se i bambini possono andare a scuola oppure rimanere a casa, come se l’aria nelle proprie case non fosse altrettanto velenosa.

Con che coraggio i politici celebrano la giornata dell’infanzia sapendo che a Taranto continua un quotidiano massacro di innocenti? Gli esponenti del Governo e il presidente della Regione Puglia Emiliano sono ipocriti. Il presidente di Regione parla di diritti negati ai bambini pur appartenendo al partito colpevole dei decreti ”Salva-Ilva” e “Ammazza-Taranto”. Tutti i partiti sono corresponsabili di questo crimine perché hanno contribuito a determinare l’accertato danno sanitario e ambientale, e continuano quotidianamente ad essere responsabili delle morti a Taranto”, concludono Diego De Lorenzis, Marco Galante, Massimo Battista e Francesco Nevoli del M5S.