L’assessore allo Sviluppo Economico e Marketing del Comune di Taranto Valentina Tilgher ha incontrato il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, Vera Corbelli per discutere ed affrontare la problematica della moria dei mitili e, più in generale, le criticità dell’attività della mitilicoltura e le azioni da porre in essere per una loro risoluzione.

“Nel corso dell’incontro – si legge nella nota del Comune – il Commissario ha condiviso il percorso programmato ed in fase di attuazione, che vede la realizzazione di misure, strutturali e non, finalizzate alla bonifica delle aree, in particolar modo sul Mar Piccolo”.

L’assessore Tilgher ed il commissario Corbelli hanno trovato un terreno di fortissima coesione nel ravvisare la strategicità del comparto economico legato alla produzione di mitili e alla itticoltura, quale elemento distintivo di Taranto e direttiva di sviluppo di una economia diversificata.

Condividendo la necessità di costruzione della “filiera della mitilicoltura” quale necessario investimento in ordine al superamento degli attuali limiti del settore, è stata concordato il coinvolgimento del Commissario straordinario al già istituito tavolo istituzionale con gli operatori del settore, finalizzato al confronto ed alla condivisione di una programmazione di azione unitaria di impulso allo sviluppo del settore, che consenta di affacciarsi su mercati più ampi e competitivi, e l’istituzione di un tavolo tecnico, finalizzato all’individuazione delle possibili soluzioni alla moria dei mitili causata dall’innalzamento delle temperature. Si è altresì concordato il necessario coinvolgimento della Regione, quale necessario interlocutore di confronto su alcuni segmenti prioritari della programmazione.