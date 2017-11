Concerto di Santa Cecilia all’ex caserma Rossarol: ingresso gratuito

Il Comune di Taranto e l’Istituto musicale “Giovanni Paisiello” presentano con orgoglio il concerto di Santa Cecilia con musiche tradizionali natalizie e pastorali tarantine. Il concerto si terrà mercoledì 22 novembre, giornata in cui si celebra Santa Cecilia patrona della musica, alle 19 nella sede del Dipartimento jonico, (ex caserma Rossarol -via Duomo 259). Il concerto sarà eseguito dall’Orchestra di fiati del Conservatorio “Giovanni Paisiello” di Taranto e diretto dal Maestro Rocco Cetera. La serata sarà presentata da Angelo Caputo, giornalista fortemente legato alla nostre tradizioni. La cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso libero.