Torna la magia del Natale nel parco tematico Salento in Miniatura

La casa di Babbo Natale e la fabbrica dei regali, gli elfi, pupazzi di neve animati e musiche tradizionali: è il Babbo Natale Village, che torna per il secondo anno nel parco tematico “Salento in Miniatura”, sulla strada provinciale Salice Veglie, dal 2 dicembre al 7 gennaio, tutti i fine settimana e giorni festivi.

Organizzato e progettato dall’APS Salento Up (con il supporto tecnico di Fun Project), il villaggio natalizio coinvolge anche le scuole, dell’infanzia e primaria, con degli itinerari ludico-didattici tra magia e apprendimento che prenderanno il via lunedì 27 novembre e si svolgeranno di mattina: sono tre gli itinerari proposti per visitare il parco tematico e la casa di Babbo Natale, partecipare a dei laboratori, mangiare (su richiesta), assistere a dei divertenti mini show con i personaggi del Natale e trascorrere un giornata all’insegna della fantasia e della gioia. Numerose le scuole che hanno già prenotato il proprio percorso, provenienti non solo da Lecce e provincia ma anche da Brindisi e Taranto.

I bambini potranno incontrare così Babbo Natale, visitare la sua casa piena di oggetti evocativi e la fabbrica dei giocattoli, l’ufficio con una collezione di fiabe e i sacchi di lettere da leggere, la sua camera da letto con il suo lettone, la cucina dove uno degli elfi prepara biscotti e tarallini, la posta Polo Express. I laboratori creativi, inoltre, permetteranno ai piccoli di partecipare alle attività degli elfi, imparando divertendosi: l’elfo pasticcere li coinvolgerà nella preparazione dei biscotti, giocando con colori e profumi; l’elfo creativo li aiuterà a creare oggetti e decorazioni natalizie originali.

La partecipazione con la scuola consente ai bambini di tornare al parco, usando omaggi e riduzioni, durante il fine settimana con i propri genitori, per rivivere la magia del Natale con la famiglia. Le scuole che intendono partecipare possono iscriversi compilando i moduli sul sito www.mybabbonatalevillage.it entro il 20 novembre.

Babbo Natale Village è l’occasione per visitare il parco tematico Salento in Miniatura, immerso nel grande giardino botanico e floricolo in cui vivono oltre mille esemplari di alberi bonsai rappresentativi del territorio salentino. Salento in Miniatura ricrea in scala 1:35 la carta fisica della penisola salentina, riproducendone aspetti geografici e storico-culturali utilizzando tufo, pietra leccese, carparo. Muretti a secco, antiche abitazioni, masserie, vigneti raccontano valori e costumi della nostra terra. Un luogo di grande interesse, aperto tutto l’anno: proprio domenica 12 novembre una delegazione di giornalisti francesi visiterà il parco, nell’ambito di un educational alla scoperta di alcuni tra i vini locali più rappresentativi.

Il biglietto di ingresso al parco tematico Salento in Miniatura ha un costo di 6 euro tutto l’anno. La visita al Babbo Natale Village, nei fine settimana e festivi dal 2 dicembre al 7 gennaio, non prevede aumenti del costo del biglietto.

Sul sito ufficiale è possibile scaricare liberamente il coupon che in alcuni giorni darà diritto ad un ingresso omaggio acquistando due biglietti a tariffa intera.

Facebook: @babbonatalevillage