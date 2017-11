Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: il programma di Statte

Nella gerarchia europea relativa alla gestione dei rifiuti, la riduzione degli stessi è l’attività prioritaria. Lo dice l’Unione Europea in una serie di disciplinari e raccomandazioni. Si tratta però di passare dalla teoria alla pratica, specie in Italia dove la quota di riduzione rimane sempre più bassa rispetto agli altri paesi europei. Per questa ragione l’Amministrazione comunale di Statte, che da anni si impegna in programmi di riuso e raccolta differenziata, partecipa anche quest’anno alla SERR, la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

Una settimana che dal 18 al 26 novembre inviterà i cittadini a dare una seconda vita agli oggetti per incentivare il riciclo e produrre meno rifiuti ingombranti o destinati a discarica. La sfida lanciata dal Comune di Statte, è stata raccolta innanzitutto dall’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII che nelle settimane scorse ha formato gli studenti di 4^ elementare e 2^ media che saranno i protagonisti-animatori di un progetto di Service Learning: un approccio pedagogico, recentemente sviluppatosi in Italia, che coniuga sistematicamente e intenzionalmente apprendimento e servizio.

Discipline e impegno solidale si integrano in un circolo virtuoso che tende alla soddisfazione di un bisogno reale della comunità attraverso l’applicazione di saperi e di competenze, consentendo allo stesso tempo l’acquisizione di nuove conoscenze e la maturazione di nuove competenze sul campo. Gli studenti dopo aver appreso le nozioni su una migliore gestione dei rifiuti saranno i somministratori di un questionario che sarà presentato alla comunità nell’ambito di tutte le iniziative della settimana.

Da domenica a domenica la Biopiazza si animerà di progetti e iniziative destinate a varie fasce di utenza. Feste, mostre-mercato, solidarietà, sport, addobbi natalizi, libri e giochi che saranno portati in piazza dalle Associazioni territoriali Pro Loco, Assoraider, Associazione Salam, Il Faro, Amici della Biblioteca Dialoghi Itineranti, Associazione Arcobaleno, Amici di Gaia e Associazione Eraclea. Il progetto è coordinato dal Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e Ambiente e dal Centro di Educazione Ambientale Janet Ross.

In realtà è un impegno che viene da lontano – spiega il Sindaco Franco Andrioli – con un lavoro di formazione iniziato nelle scuole da tempo e con l’impegno profuso dalla Consulta delle Associazioni che da settimana lavora al programma. Le nostre quote di raccolta differenziata crescono, anche se in maniera ancora troppo timida, ma sul fronte della coscienza ambientale questa amministrazione ha fatto passi da giganti e sono sicuro che attraverso l’impegno dei più giovani si prospetterà verso un futuro certamente diverso. Impegnarsi puntando alla quota di futuro di questa comunità, vuol dire partire anche dai giovanissimi. Il progetto infatti ha coinvolto anche i bambini della scuola dell’infanzia con lezioni mirate e attività didattiche a tema.

Programma – Luogo: Biopiazza

18 Novembre

17.00 – 20.00 – Mostra-mercato “I giochi di una volta” e riciclo al femminile. Il tutto realizzato con materiale povero a cura della Pro-Loco

16.30 – 18.30 – Dimostrazione ginnica dell’Associazione Eraclea con strumenti e attrezzi realizzati con materiali poveri

19 Novembre

17.00 – 20 – Mostra-mercato “I giochi di una volta” e riciclo al femminile. Il tutto realizzato con materiale povero a cura della Pro-Loco

21 Novembre

17.30 – 19.00 – Progetto “scatola dei sogni” a cura dell’Associazione Salam che si occupa di migranti e raccoglierà abiti e scarpe (uomo, donna e bambino), cellulari, pentolame, biciclette, e giocattoli in buono stato;

17.30 – Realizzazione dell’albero di Natale con le bottiglie di plastica a cura dell’Assoraider.

23 Novembre

17.00 – 20.00 – Festa del Baratto a cura della Monteco – scambio di oggetti di varia natura destinato a tutta la cittadinanza;

17.00 – 19.00 – Raccolta coperte da destinare ai cani randagi a cura dei volontari dell’Associazione “Amici di Gaia” Onlus;

17.00 – 19.00 – Progetto “scatola dei sogni” a cura dell’Associazione Salam che si occupa di migranti e raccoglierà abiti e scarpe (uomo, donna e bambino), cellulari, pentolame, biciclette, e giocattoli in buono stato.

24 Novembre

16.30 – 18.30 – Scambio del libro a cura del Presidio dell’Associazione Dialoghi Itineranti;

17.30 – 18.30 – Sistemazione dell’albero di Natale realizzato con i pneumatici a cura dell’associazione Assoraider.

25 Novembre

16.00 – 18.00 – Laboratorio creativo del riciclo (per bimbi dai 6 ai 12 anni) e realizzazione di un percorso motorio a cura dell’Associazione FA.RO.

16.30 – 18.30 – Scambio del libro a cura del Presidio dell’Associazione Dialoghi Itineranti;

17.00 – 20.00 – Mostra-mercato “I giochi di una volta” e riciclo al femminile. Il tutto realizzato con materiale povero a cura della Pro-Loco;

16.30 – 18.30 – Dimostrazione ginnica dell’Associazione Eraclea con strumenti e attrezzi realizzati con materiali poveri.

26 Novembre

16.00 – 18.00 – Percorso motorio ad ostacoli a cura dell’Associazione FA.RO

16.30 – 18.30 – Scambio del libro a cura del Presidio dell’Associazione Dialoghi Itineranti.