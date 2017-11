L’assessore al Patrimonio, Francesca Viggiano, pensa ad un utilizzo dei beni confiscati alla mafia che possa agevolare l’economia locale

“La Giunta nella scorsa seduta – spiega l’assessore – ha condiviso ed approvato il provvedimento che ho presentato per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia. Appartamenti e immobili saranno destinati all’emergenza abitativa ed i beneficiari saranno individuati dai Servizi sociali nel rispetto della normativa. Si tratta di una soluzione ponte ipotizzata per i nuclei familiari disagiati. Contestualmente, per i beni ad uso diverso da quello abitativo sottratti alla criminalità organizzata, si è pensato ad un utilizzo che possa favorire le piccole e medie imprese con lo scopo di agevolare l’economia locale, portare lavoro e inclusione sociale”.