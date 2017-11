TARANTO – E’ stata aggiudicata il 2 novembre scorso la gara che ha per oggetto “Servizi Tecnici per lavori di bonifica dei serbatoi interrati ‘ex Marina Militare’, siti nelle località Toscano, Manzo e Rapillo”. Lo si apprende dal sito dell’ente appaltante: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata (leggi qui). Ad aggiudicarsi la gara è stato il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Technital Spa (mandataria), Proeco Srl, Consulting Srl (mandante). L’importo a base di appalto era di 177.866,60 euro, mentre l’aggiudicazione è avvenuta per 120.931,30 euro. Il bando riguarda l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché di direzione lavori, misura e contabilità finalizzate ai lavori di bonifica da residui di oli minerali e messa in sicurezza dei serbatoi interrati ‘ex Marina Militare’, siti nelle località “Toscano, Manzo e Rapillo”, ubicati nel comune di Taranto. Si tratta di otto serbatoi metallici, collocati in aree dismesse dalla Marina Militare di Taranto e passati alla disponibilità dello Stato, utilizzati in passato dalla Marina per lo stoccaggio di idrocarburi destinati al rifornimento delle navi. Il tempo complessivo fissato per lo svolgimento della fase di progettazione è di 100 giorni.