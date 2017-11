Arriva a Fasano la fabbrica del divertimento con “L’officina di Babbo Natale”  

A Fasano una delle feste natalizie più lunghe del sud-Italia. “L’officina di Babbo Natale”, si chiama così il nuovo grande evento che si svolgerà dal 1° dicembre al 7 gennaio al primo piano del centro commerciale “Conforama” (già sede della fiera dei radioamatori). Si tratta di un’iniziativa ideata dal fasanese Damiano Ruggieri, che, già dalla prima edizione, si presenta con numeri impressionanti: 2500 mq di mercatino natalizio, 80 stand e ben 38 giorni di festa con spettacoli, animazione e tanti momenti pensati per far star bene i bambini. Con un ospite d’eccezione: Babbo Natale in persona che sarà presente in galleria per ricevere le letterine e per scattare delle foto indimenticabili.

Gli eventi e l‘animazione

Ci sarà tanto da fare per i bambini all’interno di una grande “officina” dove si fabbricherà divertimento. Per tutto il periodo ci saranno gonfiabili, laboratori natalizi, postazioni di “trucca bimbi” e “balloon art”, gonfiabili, una pista di pattinaggio, un’area dedicata ai tornei, con una marea di elfi pronti ad accogliere i piccoli ospiti accompagnati da simpatiche mascotte. Ricco anche il programma degli spettacoli, con i migliori cabarettisti del momento, maghi, fachiri, esibizioni di pattinaggio e con un gran finale dedicato ai fuochi pirotecnici a tempo di musica. La musica farà da sottofondo a questo incantevole scenario, direttamente da una postazione radiofonica, “Radio Babbo Natale”, dove interverranno in diretta gli ospiti della manifestazione, e con la “Banda dei Babbi Natale”. Gli eventi e l’animazione saranno curati da Rebeat.it.

La casa di Babbo Natale, gli stand e il food

Babbo Natale sarà presente al piano terra del centro commerciale, nella sua casetta dove accoglierà i bambini per ricevere le letterine e per scattare delle foto che, grazie al “print corner”, potranno essere stampate sul posto in maniera tradizionale o su ogni supporto (magliette, cappellini, cuscini, portachiavi o altro). Come detto saranno 80 gli stand dedicati allo shopping natalizio, con un’ampia selezioni di prodotti enogastronomici, articoli commerciali e artigianato locale. Nell’area esterna del centro commerciale, invece, sarà allestita un’area food dove si potranno gustare dolci, pettole e tanta varietà di cibo di strada.

“La nostra idea per fabbricare momenti di felicità”

“Il nostro obbiettivo è fabbricare divertimento”, con queste parole Damiano Ruggieri, presenta il suo evento. “Per questo motivo abbiamo deciso di intitolare questa festa ‘L’officina di Babbo Natale’, pensando al personaggio magico di Santa Claus come un fabbricante di gioia e felicità. Tutto questo è nell’immaginario dei bambini e tale deve rimanere. Ecco perché accanto al classico mercatino natalizio proporremo tanti momenti di gioco, animazione e stupore. Sarà una festa per tutta la famiglia, che, personalmente, ho voluto portare nella mia città, dopo una decennale esperienza nei più importanti mercatini d’Italia”.

Info evento

“L’officina di Babbo Natale” sarà allestita dal 1° dicembre al 7 gennaio, tutti i giorni con ingresso libero. Questi gli orari d’apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 a fine giornata. Sabato, domenica e festivi con orario continuato dalle 9 del mattino a fine giornata. Maggiori informazioni si possono avere sul sito www.officinadibabbonatale.it o sulla pagina facebook dell’evento, dove si potranno trovare orari e date dettagliati degli spettacoli. Info-line 3466431197.