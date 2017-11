Ilva: si aprono tavoli per Taranto, Genova e Lombardia-Piemonte

Tre tavoli specifici per l’Ilva al ministero dello Sviluppo Economico: uno per Taranto, uno per Genova e un terzo congiunto per Lombardia e Piemonte. Questo l’esito dell’incontro tra il ministro Carlo Calenda e i rappresentanti degli Enti locali interessati dalla vertenza Ilva.

Soddisfatti il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “La lotta congiunta dei sindacati di Regione e Comune ha ottenuto che il ministero abbia concesso un tavolo per Taranto. Finalmente esiste un tavolo per discutere della salute dei Tarantini e degli esuberi. Finalmente e’ data la possibilita’ ai lavoratori e ai rappresentanti delle istituzioni di agire congiuntamente dal punto di vista della salute e dell’occupazione Emiliano”. “Abbiamo convenuto sull’esigenza di affrontare le specifiche tematiche sui vari tavoli – ha sottolineato Toti – abbiamo convenuto che l’accordo di programma di Genova sara’ al centro del tavolo che sara’ convocato al piu’ presto”. (AGI)