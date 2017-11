Ilva, ArcelorMittal: pronti a proseguire un dialogo produttivo con gli stakeholder

“Per ArcelorMittal il dialogo con gli stakeholder e’ parte integrante della propria attivita’. Per questo e’ importante aver avuto l’opportunita’ di incontrare gli stakeholder istituzionali dei siti in cui Ilva e’ attiva”. Lo afferma ArcelorMittal in una nota. “Abbiamo illustrato dettagliatamente il nostro piano industriale e ambientale che include circa 2,4 miliardi di investimenti, spiegandone il ruolo cruciale per rivitalizzare Ilva”, prosegue la nota in cui ArcelorMittal afferma di essere pronta a “proseguire un dialogo produttivo con gli stakeholder che abbiamo incontrato oggi” con l’obiettivo di “continuare ad ascoltare le loro istanze e a lavorare assieme per risolverle”. (Radiocor)