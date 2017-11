Il Comune di Statte si prepara alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

Si terrà dal 18 al 26 novembre la nona edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che avrà quest’anno come tema specifico quello di dare una seconda vita agli oggetti”. L’iniziativa voluta dal Comitato promotore nazionale della SERR approda quest’anno anche a Statte dove il Comune attraverso il Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e Ambiente, e insieme al Centro di Educazione Ambientale Janet Ross, le scuole del territorio, il centro sociale anziani e la consulta delle associazioni di volontariato, ha organizzato una serie di iniziative pubbliche e progetti di sensibilizzazione.

La SERR – spiega il Sindaco di Statte, Franco Andrioli – consiste in una elaborata campagna di comunicazione ambientale che intende promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. Con queste iniziative poniamo l’accento anche sulla nostra raccolta differenziata e su come la riduzione dei rifiuti possa trasformarsi anche in una grande possibilità di risparmio economico.