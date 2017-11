Ricette all’Italiana: una troupe di Rete 4 a Lecce per raccontare la puccia salentina

Domani, mercoledì 15 novembre, una troupe della trasmissione “Ricette all’Italiana”, condotta su Rete 4 da Davide Mengacci e Michele Coppa sarà in giro per Lecce, impegnata in alcune riprese della città e delle sue tipicità. Alle ore 11, Michele Coppa intervisterà Federica Zecca, proprietaria della storica paninoteca “La Puccia” di viale Leopardi. Federica racconterà la storia della puccia farcita ideata dal nonno materno e resa celebre dai suoi genitori proprio attraverso lo storico locale di viale Leopardi.