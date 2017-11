Apre Vibrazione urbana, l’inaugurazione con il Primitivo di Manduria

Si brinderà con i grandi vini del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria all’inaugurazione di Vibrazione urbana, due artisti a confronto, l’esposizione dei pittori Mariarosa Stigliano e Riccardo Luchini. La presentazione della mostra si svolgerà a Taranto giovedì 16 novembre alle 18.30 presso “La Saletta dell’Arte” (via Giovinazzi 67) e al vernissage presenzieranno i due artisti, le cui opere saranno visibili fino a giovedì 30 novembre.

Durante il taglio del nastro saranno degustate le bottiglie di Primitivo di Manduria a cura del sommelier dell’Ais. Un’occasione per far conoscere ai visitatori una delle eccellenze della produzione vitivinicola pugliese e simbolo del Made in Italy, un vino forte e deciso che riscuote sempre maggiore apprezzamento dagli amanti del rosso.