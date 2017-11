Amianto nella scuola Ciclamini: oggi l’intervento della ditta specializzata

Questa mattina i tecnici del Servizio Edilizia Scolastica dell’assessorato ai lavori pubblici hanno eseguito il sopralluogo per verificare l’entità degli interventi per il ripristino dei pilastrini all’interno del plesso I Ciclamini a seguito della segnalazione di possibile dispersione effettuata dall’ASL dopo la verifica effettuata su istanza del Sindaco Melucci.

“Dal sopralluogo – spiega l’ente in una nota – è risultata la lesione dei rivestimenti angolari dei pilastrini che dovranno quindi essere risarciti nelle parti danneggiate con un intervento di sostituzione degli stessi. L’intervento sarà eseguito già nel pomeriggio di oggi da una ditta specializzata che provvederà alla contestuale installazione di rilevatori automatici di amianto onde scongiurare anche il minimo rischio di esposizione da parte dell’utenza scolastica. Ad ogni buon conto preme sottolineare che la stessa ASL, considerata l’entità minima delle parti danneggiate, ha dato rassicurazioni circa la possibilità di eseguire gli interventi in costanza di svolgimento dell’attività scolastica, sia pur in orari diversi da quelli in cui si svolgono le lezioni”.