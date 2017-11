Maratona K: tutta Taranto legge Kafka

La Mostra del Cinema di Taranto continua a far parlare di sé. Dopo la curiosità generata dall’evento lancio Valentino on The Wall delle scorse settimane, ecco un altro appuntamento in programma sabato 18 novembre dalle 16.30 alle 20.30 nel cuore di Taranto, in via D’Aquino 142, presso la Casa del libro Mandese. Si chiama “Maratona K” ed è la lettura integrale – aperta e partecipata – del capolavoro di Franz Kafka La metamorfosi.

Tutti i dettagli verranno presentati in conferenza stampa lunedì 13 novembre, alle ore 9.30, presso il Caffè Italiano, in piazza Giovanni XXIII a Taranto. Saranno presenti Mimmo Mongelli, direttore artistico della MCT, Alfredo Traversa, vice direttore artistico, Massimo Cerbera, responsabile organizzativo, Franco Sebastio assessore alla cultura del Comune di Taranto, Antonio e Nicola Mandese della storica libreria e casa editrice. Workshop, concorsi, proiezioni, concerti e incontri: la seconda edizione della MCT si preannuncia ricchissima di iniziative che coniugano grande schermo, arte, musica e spettacolo. Senza dimenticare la formazione, con uno sguardo alle scuole.

COSA E’ MARATONA K

Maratona K è un open space a disposizione di tutti. Si tratta di una lettura no-stop de “La metamorfosi” di Franz Kafka, che verrà curata da chiunque voglia cimentarsi nell’interpretazione dei passi dell’opera dello scrittore boemo. Le letture verranno declamate all’esterno della libreria: senza prenotazioni e senza costi, chi passeggia nel centro di Taranto può fermarsi, leggere un brano e diventare uno dei protagonisti di questo originale evento culturale.

LE METAMORFOSI

Partendo dall’omonimo racconto di Franz Kafka, tutti gli eventi della MCT targata 2017/18 avranno come filo conduttore il cambiamento visto come la volontà di cercare qualcosa che possa migliorare la propria situazione. Un messaggio che gli organizzatori vogliono lanciare a tutta la città.

La Mostra del Cinema di Taranto gode del patrocinio di Unione Europea (Por Fesr-Fse 2014-2020-Patto per il Sud), Regione Puglia (assessorato industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione dei beni culturali), Piiil Cultura (prodotto, identità, innovazione, impresa, lavoro), Provincia di Taranto, Comune di Taranto (assessorato alla cultura), Marina Militare e Università “Aldo Moro” di Bari (dipartimento jonico). Durante tutte le attività verranno coinvolte le scuole, gli attori socio economici del territorio, le rappresentanze sindacali e di categoria, enti pubblici e privati.